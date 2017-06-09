Спасенного в Приморье редкого черного грифа выпустили в "Кедровой пади"

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Спасенного в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье краснокнижного черного грифа выпустили в дикую природу после успешной реабилитации, сообщает нацпарк.
"Сегодня, после нескольких месяцев реабилитации, найденный истощенным гриф оправился от ран и окреп. После проведения полного обследования и всех необходимых анализов специалисты убедились, что Бамбур находится в отличном состоянии, ведет себя активно и снова готов покорять небесные просторы. Долгожданную свободу хищник обрел в заповеднике "Кедровая падь" (входит в состав ФГБУ "Земля леопарда", — говорится в сообщении.
По данным специалистов, выпуск прошел успешно, гриф покинул транспортировочную клетку и скрылся в лесу. Здесь, на юго-западе Приморья, зимует значительная часть группировки черных грифов.