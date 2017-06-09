Спасенного в Приморье редкого черного грифа выпустили в "Кедровой пади"

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Спасенного в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье краснокнижного черного грифа выпустили в дикую природу после успешной реабилитации, сообщает нацпарк.

Птицу обнаружили в мае недалеко от населенного пункта Бамбурово, в границах территории нацпарка. Гриф не мог самостоятельно взлететь: к земле птицу приковало поврежденное крыло, на котором отсутствовали маховые перья, что, возможно, стало результатом столкновения с другими животными-падальщиками. Грифа поместили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО "Центр "Тигр"). Птице оказали ветпомощь и поселили в вольер. Грифа назвали Бамбур.

"Сегодня, после нескольких месяцев реабилитации, найденный истощенным гриф оправился от ран и окреп. После проведения полного обследования и всех необходимых анализов специалисты убедились, что Бамбур находится в отличном состоянии, ведет себя активно и снова готов покорять небесные просторы. Долгожданную свободу хищник обрел в заповеднике "Кедровая падь" (входит в состав ФГБУ "Земля леопарда", — говорится в сообщении.

Решение о месте и дате выпуска принял Росприроднадзор на основании запроса "Земли леопарда". На лапе грифа закрепили специальное кольцо, которое позволит в будущем идентифицировать птицу.

По данным специалистов, выпуск прошел успешно, гриф покинул транспортировочную клетку и скрылся в лесу. Здесь, на юго-западе Приморья, зимует значительная часть группировки черных грифов.