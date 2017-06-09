Движение поездов под Петербургом восстановлено

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Движение поездов на участке Санкт-Петербург — Кирилловское Октябрьской железной дороги, нарушенное из-за схода трех вагонов электрички, восстановлено, сообщает ОЖД.

Ранее сообщалось, что сход трех вагонов пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург – Кирилловское произошел в 22.35 на станции Белоостров. Отмечалось, что сведения о пострадавших не поступали. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту схода вагонов электрички.

"Девятого июня в 00.16 ранее приостановленное движение поездов по станции Белоостров восстановлено", — говорится в сообщении.

В результате инцидента задержаны два поезда: №6196 сообщением Выборг – Санкт-Петербург (задержка составила более двух часов), №788 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург (задержка составила полтора часа). Для пассажиров задержанных поездов по городу организован развоз автобусами.