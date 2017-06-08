В ХМАО почти все дети-инвалиды обеспечены доступом к школьному образованию

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Инклюзивное начальное и среднее общее образование в Ханты-Мансийском автономном округе доступно практически для всех детей-инвалидов, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

"Мы предоставляем возможность получить качественное общее образование, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам", — сказала Комарова, выступая на Втором форуме социальных инноваций регионов, который проходит ив подмосковном Красногорске.

Она добавила, что в Югре созданы 15 образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми с особенностями развития.

"Мы увеличили долю школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 22%", — сказала глава региона.

Она также отметила, что в ближайшее время власти региона намерены разработать план работы с учащимися, которые страдают расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

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