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Общество

Вологодский губернатор рассказал о пользе программы "народосбережения"

22:2408.06.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фотоГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Пункт "народосбережение" по примеру Вологодской области необходимо включить в стратегии развития всех регионов, потому что это позволит улучшить демографические показатели, а вместе с тем повысить экономические, считает глава региона Олег Кувшинников.

По убеждению Кувшинникова, невозможно развивать регионы без развития социальной сферы, где сегодня требуется внедрение инновационных подходов. В частности, необходимо разработать программу "народосбережения".

"Только устойчивый демографический прирост населения может вывести нашу страну из экономического кризиса. Мы посмотрели 42 страны Евросоюза и другие страны мира и выявили интересную закономерность. Прирост населения в 1% в стране дает в среднем 2% прироста валового внутреннего продукта. Поэтому демографический вопрос стоит во главе угла, в том числе и в Вологодской области", — сказал Кувшинников, выступая на Втором Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что с северных территорий, в том числе, из Вологодской области велик отток населения. Для исправления ситуации в регионе применяются различные инновационные подходы поддержки материнства, детства, увеличения продолжительности жизни. В регионе запущен эксперимент — с многодетными семьями, где восемь детей и более, власти заключают социальные контракты. Семья получает выплаты из областного бюджета на социальные нужды, но контракт закрепляет за родителями ответственность за каждого ребенка. Кроме того, распространена на всю Вологодскую область социальная карта "Забота", которая позволяет льготным категориям граждан получать скидки на товары и услуги. Созданы центры активного долголетия для людей пожилого возраста.

"В прошлом году утвердили стратегию развития Вологодской области, где фундаментальным направлением нашей деятельности стали не экономические факторы и показатели, а именно демографические. Во главе угла мы поставили сохранение демографического потенциала региона, развитие человеческого капитала, формирование пространства развития человека", — сообщил Кувшинников.

"Вношу предложение пункт реализации народосбережения во все региональные стратегии. Народосбережение должно стать национальной идеей нашей страны", — добавил Кувшинников.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране. Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам работы форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами исполнительной власти социальной политики государства.

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