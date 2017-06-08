Тюменская область подписала соглашение с Агентством социальной информации

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости, Лидия Голяева. Тюменская область в четверг подписала соглашение со сотрудничестве с АНО "Агентство социальной информации", которое занимается популяризацией деятельности некоммерческих организаций и гражданских инициатив.

Подписи по документом на проходящем в подмосковном Красногорске II Форуме социальных инноваций регионов поставили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и директор агентства Елена Тополева-Солдунова.

Соглашение подразумевает сотрудничество в распространении информации, консультационную и экспертную поддержку, организацию мероприятий в целях развития и популяризации деятельности НКО, социальных предпринимателей, благотворительности и добровольчества.

Как отметил Якушев, Тюменская область заинтересована развивать не только информационное, но и экспертное сотрудничество с АНО "АСИ".

"У нас большие планы по сотрудничеству с Агентством социальной информации. Ближайшее совместное мероприятие запланировано на июль. В регионе пройдет форум активных граждан "Сообщество". Это событие традиционно собирает неравнодушных и деятельных людей, которые активно реализуют свои гражданские инициативы. И чем больше будет таких людей, тем больше сложных задач мы сможем решить", — сказал губернатор.

В свою очередь, Тополева-Солдунова подчеркнула важность распространения лучших практик отдельных регионов в социальной сфере.

"Очень важно сейчас, когда появляется опыт отдельных регионов в социальной сфере, чтобы этот опыт тиражировался. У нас, к сожалению, очень большая разница между регионами в плане поддержки некоммерческих организаций. Важно, чтобы о лучших практиках, которые есть, узнавали в стране. Наше соглашение с Тюменской областью как раз о таком взаимодействии в части освещения и продвижения деятельности НКО и их партнерстве с властью и бизнесом", — сказала директор агентства.

Она напомнила, что в 2016 году Агентство социальной информации подписало аналогичные соглашения о сотрудничестве с Ханты-Мансийским автономным округом и Ульяновской областью.

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