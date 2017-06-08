Кузнецова помогает вернуть домой пропавшего год назад в Москве мальчика

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова помогает вернуть пропавшего в 2016 году в Москве мальчика, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее в четверг пресс-служба СК РФ сообщила, что правоохранители нашли в Белоруссии пропавшего в прошлом году из квартиры на севере Москвы пятилетнего ребенка.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова помогает вернуть пропавшего год назад и обнаруженного в Беларуси пятилетнего мальчика из Москвы", — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в марте 2017 года в аппарат уполномоченного по правам ребенка обратилась бабушка мальчика, которая заявила, что опасается за его здоровье и безопасность, поскольку не видела внука с марта 2016 года из-за разрыва отношений с дочерью – мамой ребенка.

Сообщается, что уполномоченным по правам ребёнка было обеспечено взаимодействие ведомств двух стран. Сотрудники аппарата уполномоченного связались с органами опеки и попечительства Белоруссии для возвращения мальчика в Россию. Сейчас ребенок находится в детском приюте в Могилеве, в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении ребенка в РФ и возможной передаче родственникам.

"Главное сейчас – по возвращении в Россию обеспечить ему профессиональное медицинское обследование и квалифицированную психологическую помощь. Огромный положительный эффект в выздоровлении мальчика может сыграть его воссоединение с родной бабушкой", — цитируются слова Кузнецовой на сайте ведомства.

Отмечается, что мальчика обнаружили сотрудники дорожно-постовой службы, остановившие автомобиль, в котором находились двое граждан России и Белоруссии, а также ребенок без документов, находившийся в розыске.