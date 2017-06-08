В Белгородской области объявлено штормовое предупреждение

ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области на вечер четверга и пятницу из-за ветра скоростью до 23 метров в секунду, сообщило региональное управление МЧС.

"По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с 18.00 – 20.00 часов (совпадает с мск) 8 июня и в течение суток 09 июня 2017 года на территории Белгородской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений — сильные дожди, местами град, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Кроме того, грозы и ветер до 20 метров в секунду ожидаются вечером 8 июня и в течение дня 9 июня в Курской, Смоленской, Тульской, Орловской и Калужской областях. В Орловской области также возможен град.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на трассах области, травматизма среди населения.