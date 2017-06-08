Судовладелец сообщил подробности маршрута лайнера "Генерал Ватутин"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Лайнер "Генерал Ватутин" прибыл в Ростов-на-Дону из молдавского порта на Дунае и не заходил во время следования в территориальные воды Украины, сообщил журналистам представитель судовладельческой компании Skypoint Александр Сахаров.

"Купля-продажа судна у кипрской компании произошла в Молдавии. Лайнер вышел из молдавского порта Джурджулешты, регистром судна изначально было предписано движение до Ростова-на-Дону, захода в территориальные воды Украины не было. Мы двигались по международной реке Дунай, а дальше по нейтральным водам судно двигалось до Российской Федерации", — пояснил Сахаров.

Ранее СМИ сообщили, что вышедший из Киева круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

В четверг 8 июня лайнер прибыл в порт Ростова-на-Дону. На борту судна находились около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году. Как выяснил "Вестник АТОР", продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот". Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот".