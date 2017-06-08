Более 60 миллионов атак на IT-системы Ямала остановлено в 2016 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Более 60 миллионов атак на IT-системы Ямала удалось остановить в 2016 году, сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Такие цифры были озвучены на IX Международном IT-форуме, прошедшем в Ханты-Мансийске. На мероприятии участники обменялись опытом внедрения отечественного программного обеспечения и обсудили возникающие проблемы при переходе на него.

"В вопросах обеспечения информационной безопасности Ямал действует последовательно и эффективно. Благодаря выстроенной модели только за прошедший год выявлено и остановлено более 60 миллионов атак на IT-системы округа", — говорится в сообщении.

Заместитель губернатора ЯНАО, курирующая сферу информационных технологий, Наталия Фиголь отметила, что для информационной безопасности региона будет проведена аттестация рабочих мест.

"Пока система нашей информационной безопасности успешно с ними справляется, в том числе на муниципальном уровне. Для дальнейшей качественной работы будет продолжено проведение аттестации рабочих мест, согласно требованиям защиты информации. Особое внимание – на важности использования продуктов и услуг именно отечественных интернет-компаний", — приводятся в сообщении слова Фиголь.

Она добавила, что на Ямале разработан сводный региональный план импортозамещения программного обеспечения, который определяет плановые значения доли использования российского программного обеспечения в органах власти и органах местного самоуправления к 2020 и 2025 годам. В автономном округе имеется положительная динамика по переходу на отечественное антивирусное программное обеспечение и программное обеспечение информационной безопасности. Доля импорта по данным направлениям на конец 2016 года составила почти 10%.

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