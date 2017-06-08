Собянин и Кадыров стали самыми упоминаемыми главами регионов в СМИ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров по-прежнему остаются самыми упоминаемыми в российских СМИ главами регионов, гласят данные исследовательской компании "Медиалогия" за май.

Согласно приведенным данным, Собянин и Кадыров в апреле также занимали первые строчки рейтинга.

"В мае 2017 года лидеры медиарейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев", — говорится в комментарии к публикуемой статистике.

Сообщается, что Сергей Собянин в СМИ в мае упоминался почти 39 тысяч раз. Отмечается, что самыми заметными событиями с участием Собянина стали: сообщение о числе пострадавших в результате урагана в Москве, поддержка предложения членов Общественной палаты о законопроекте с гарантиями для переселенцев при реализации программы реновации, а также внесение Собяниным в Мосгордуму законопроекта с дополнительными гарантиями для жильцов домов, задействованных в реновации.

В десятку самых упоминаемых глав регионов в мае также вошли глава Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.