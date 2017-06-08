Парк ремесел ВДНХ отпразднует день рождения 17 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. 17 июня на открытой площадке у павильона №47 ВДНХ "Парк ремесел" отмечает год со дня открытия, сообщает сайт mos.ru.

В этот день на открытой площадке у павильона можно будет сделать собственный магнит в виде свинки, а также изготовить заколку или брошь из экологически чистого пластика. Флористы научат мастерить бутоньерки и мини-букетики из сухоцветов. Вместе с экспертами косметической лаборатории все желающие сделают натуральный бальзам для губ или скраб для тела на основе гималайской соли.

Специалисты швейного цеха покажут, как вручную изготовить визитницу, кошелек и другие небольшие аксессуары из кожи. Мастерская и школа стекла весь день будут проводить беспроигрышную лотерею, где у каждого появится шанс выиграть скидки на занятия в студии. Кроме того, здесь гости смогут создать из стекла картины-плиточки, которые станут частью совместного панно и после обжига украсят стены мастерской.

Весь день во дворе "Дома ремесел" можно будет поиграть в игры, созданные в столярной мастерской, например в крестики-нолики, или поупражняться в меткости и набрасывании колец на стержни. А бариста научат всех желающих готовить лимонады и играть в кофе-понг.