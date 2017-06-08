Вологодский губернатор предложил внедрять карту "Забота" в других регионах

КРАСНОГОРСК, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предлагает распространить опыт региона по введению социальной карты "Забота", которая позволяет получать скидки на товары и услуги от 5 до 50%, на другие регионы России в качестве альтернативы разрабатываемым продовольственным картам.

Выступая на II Форуме социальных инноваций регионов, Кувшинников рассказал об успешном для региона опыте введения социальной карты "Забота". Несколько лет назад карта была доступна только жителям Вологды, сейчас — по всей области. По его данным, каждый третий вологжанин пользуется картой "Забота", получая скидки на товары и услуги.

"Это некая альтернатива продовольственной карте, которую сейчас разрабатывает министерство промышленности и торговли РФ. Она включает более 600 компаний, которые предоставляют различные виды услуг, которые предоставляют скидки ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным семьям, семьям, попавшим в зону риска… Предлагаю более внимательно рассмотреть этот проект для реализации в других регионах Российской Федерации", — сказал Кувшинников.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Цель форума – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране.

Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам работы форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами исполнительной власти социальной политики государства.