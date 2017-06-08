Нижегородская область и Венгрия договорились развивать культурные связи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Венгрии в РФ Янош Баллой на встрече в четверг договорились развивать между регионом и страной культурные связи.

"Мы обсудили развитие отношений в области образования и культуры. В частности, Дни Венгрии уже стали хорошей традицией в Нижегородской области, и сегодня мы будем открывать очередной фестиваль", — сказал губернатор журналистам по итогам встречи.

В четверг в областном центре стартует фестиваль "Дни Венгрии", которые продлятся до 17 июня 2017 года. Мероприятие посвящено 5-летнему юбилею почетного консульства в Нижнем Новгороде.

Шанцев отметил, что Венгрия — это еще и один из международных партнеров Нижегородской области, с которым в последнее время развивается торгово-экономические отношения, в частности, по итогам первого квартала товарооборот вырос в 2 раза. Крупные нижегородские предприятия экспортируют в Венгрию химические соединения, топливо, стекло и многое другое.

Губернатор пригласил посла Венгрии с деловой миссией на бизнес-саммит, который пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре этого года, чтобы продолжить переговоры о сотрудничестве. По словам Шанцева, стороны наметили такие направления взаимодействия, как развитие региональных водоканалов и системы водоотведения, взаимодействие в области племенного животноводстве и семеноводства, а также в сфере автомобилестроения.

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