ЕГЭ в последние годы стал более объективным, считает ректор МГУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что ЕГЭ в последнее время стал более объективным и понятным, чем изначально.

МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира, свидетельствуют данные ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

"В целом я бы согласился, что на ЕГЭ обращают больше внимания, он стал более объективным и более, я бы сказал, таким понятным, что он хочет принести, этот ЕГЭ. Вы, наверное, знаете, что изначально я ЕГЭ воспринял с большим недоверием, очень критиковал, и до сих пор считаю, что это не должно быть единственным способом, потому что школьник может все бросить, готовиться к ЕГЭ ради того, чтобы он был хорош по одному-двум предметам", — сказал Садовничий в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, школа должна ставить своей целью "подготовить качественных, хороших, умных ребят", а ЕГЭ — это всего лишь оценка результата подготовки.

"Я согласен с тем, что ситуация в целом улучшается… Но мы все-таки проводим еще свой собственный экзамен, мы еще плюс к ЕГЭ оцениваем путем непосредственного контакта с поступающим", — добавил ректор МГУ.