В QS рассказали, у каких российских вузов есть шансы попасть в сотню лучших

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новосибирский государственный университет и МГТУ им. Баумана в среднесрочной перспективе имеют шансы попасть в топ мирового рейтинга вузов, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS), заявила региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.
Зайцева добавила, что если СпбГУ начнет интенсивнее работать, у него тоже есть шансы попасть в топ рейтинга, но для этого вузу нужно "собраться".
Зайцева подчеркнула, что все вузы с мировыми именами "продвигают культуру и образование своей страны, а у России до недавнего времени ничего подобного не существовало в принципе", сейчас, например, отчасти проект "5-100" берет на себя такую функцию. Она выразила надежду, что к 2025 году больше российских вузов появится в рейтингах топ-100 и топ-150 вузов.
Российские университеты в целом достигли заметного прогресса в рейтинге QS — 14 из 24 оцениваемых в рейтинге вузов РФ продвинулись на более высокие строчки. МГУ продолжает занимать самую высокую позицию среди российских вузов, расположившись в новом рейтинге на 95 месте.
Опубликованный в июне текущего года рейтинг стал самым большим за свою историю и включал почти тысячу университетов. Всего в нем представлены 84 страны, причем университеты в 31 из них вошли в топ-200.