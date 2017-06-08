В QS рассказали, у каких российских вузов есть шансы попасть в сотню лучших

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новосибирский государственный университет и МГТУ им. Баумана в среднесрочной перспективе имеют шансы попасть в топ мирового рейтинга вузов, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS), заявила региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

"Если брать среднесрочную перспективу, я считаю, что догнать и присоединиться к МГУ есть шанс у Новосибирска (НГУ) и у Бауманки", — сказала Зайцева в ходе видеомоста, посвящённого презентации русскоязычной версии 12-го рейтинга лучших университетов мира QS, в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Зайцева добавила, что если СпбГУ начнет интенсивнее работать, у него тоже есть шансы попасть в топ рейтинга, но для этого вузу нужно "собраться".

"Необходимо… повышать информированность в мире о России как о стране с хорошей исследовательской деятельностью, с хорошим образованием", — сказала эксперт QS, отвечая на вопрос о том, как российские вузы могут улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Зайцева подчеркнула, что все вузы с мировыми именами "продвигают культуру и образование своей страны, а у России до недавнего времени ничего подобного не существовало в принципе", сейчас, например, отчасти проект "5-100" берет на себя такую функцию. Она выразила надежду, что к 2025 году больше российских вузов появится в рейтингах топ-100 и топ-150 вузов.

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира.

Российские университеты в целом достигли заметного прогресса в рейтинге QS — 14 из 24 оцениваемых в рейтинге вузов РФ продвинулись на более высокие строчки. МГУ продолжает занимать самую высокую позицию среди российских вузов, расположившись в новом рейтинге на 95 месте.

Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Опубликованный в июне текущего года рейтинг стал самым большим за свою историю и включал почти тысячу университетов. Всего в нем представлены 84 страны, причем университеты в 31 из них вошли в топ-200.