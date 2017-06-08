Отец бортинженера разбившегося Ил-76 получил квартиру в Иркутске

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отец погибшего год назад при крушении самолета Ил-76 Виктора Кузнецова получил новую квартиру в Иркутске, сообщил представитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Самолет, который был занят в тушении масштабных природных пожаров в Иркутской области, разбился 1 июля 2016 года на склоне одной из сопок южнее населенного пункта Рыбный Уян. Все 10 членов экипажа погибли.

"Восьмидесятичетыхлетнему Николаю Мироновичу Кузнецову ключи от новой квартиры в столице региона передал губернатор Сергей Левченко. Прошлым летом мужчина потерял единственного сына Виктора, бортового инженера самолета Ил-76 МЧС России, трагически погибшего при тушении лесных пожаров в Качугском районе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отец Кузнецова жил в поселке Кутулик Иркутской области, но оставшись без поддержки сына, будучи инвалидом по зрению, пенсионер выразил желание переселиться в Иркутск, ближе к дочери. Он добавил, что дочь пенсионера обратилась к руководству области за содействием в переезде в Иркутск и "в администрации посчитали необходимым поддержать пожилого человека, который вырастил героя".

Собеседник агентства отметил, что пенсионеру предоставили однокомнатную квартиру. Василий Кузнецов в свою очередь поблагодарил за внимание и поддержку всех, кто помогает ему в старости и не забывает заслуг его сына.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, экипаж тяжелого транспортного самолета МЧС России Ил-76, погибший при исполнении служебного долга, награжден орденами Мужества посмертно.