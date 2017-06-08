В Тверской области наградят полицейских, задержавших убийцу девяти человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Руководство УМВД по Тверской области намерено наградить полицейских, которые участвовали в задержании подозреваемого в убийстве девяти человек в дачном кооперативе, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД Вадим Левшин.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова. Ему также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого в убийстве девяти человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, непосредственное участие в операции принимали два человека: это участковый уполномоченный Александр Котенков и майор полиции Виталий Шевцов. Также на месте работали сотрудники еще двух экипажей ГИБДД.

По словам Левшина, некоторые ошибаются, недооценивая действия полиции.

"Вы представляете: ночь, дачный кооператив, не видно ничего. Выстрелов на момент прибытия полиции уже не было, он уже всех убил, то есть дом надо было еще найти. Они начали прочесывать кооператив, пока не нашли нужный дом", — сказал собеседник.

"Сейчас многие говорят, что это было просто, но это было непросто. Задержать преступника, который мог применить в отношении них огнестрельное оружие, это всегда непросто", — подчеркнул Левшин.

Он также отметил, что полицейские прибыли на место преступления "в максимально короткий срок" — через 10-15 минут. Через 40 минут после поступления вызова операция по задержанию уже была завершена.