Проект социального партнерства помог 800 больным детям Тюменской области

КРАСНОГОРСК/ТЮМЕНЬ, 8 июн — РИА Новости. Более восьмисот детей Тюменской области, страдающих тяжелыми заболеваниями, получили необходимую медицинскую помощь за шесть лет реализации проекта социального партнерства "Ключ к жизни", сообщил глава региона Владимир Якушев, выступая на втором Форуме социальных инноваций регионов.

Форум проходит в подмосковном Красногорске 8-9 июня. Представители власти и предприниматели обсуждают такие темы, как роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала, роль бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов, менеджмент в социальной сфере и другие.

"Современные направления в медицине становятся все более привлекательными для бизнеса. Здесь важно найти золотую середину между удовлетворением платежеспособного спроса на современные медицинские технологии и их доступностью для населения. Сегодня мы выходим на новый уровень социального партнерства, основанный на доверии, разумности, понимании взаимных интересов государства, общества и бизнеса", — сказал Якушев.

Благотворительный проект "Ключ к жизни", в рамках которого тяжелобольные дети получают дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь в зарубежных клиниках, реализуется в Тюменской области под патронажем главы региона Владимира Якушева с 2011 года. Проект предусматривает софинансирование — 50% средств на лечение поступают от благотворителей, остальные 50% выделяются из областного бюджета.

По информации пресс-службы губернатора, в ходе форума запланировано подписание соглашения между правительством Тюменской области и АНО "Агентство социальной информации" — ведущей экспертной организацией российского некоммерческого сектора.

На выставке инновационных социальных объектов субъектов РФ регион поделится своими наработками по созданию новых стандартов комфорта для старшего поколения, а также продемонстрирует возможности Регионального ресурсного центра для развития и поддержки СО НКО, современные инновационные технологии в здравоохранении. Будут представлены молодежные инновационные проекты.

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