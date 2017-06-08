В Петербурге пострадавшим от ЧП на теплосети автовладельцам возместят ущерб

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Последствия аварии на теплосети в Санкт-Петербурге, в результате которой припаркованный рядом автомобиль перевернулся и повредил стоящие рядом машины, уточняются, всем пострадавшим будет выплачена компенсация, сообщили РИА Новости в энергокомпании "Теплосети Санкт-Петербурга".

Во время гидравлических испытаний трубопровода на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге в среду произошел разрыв трубы диаметром 700 мм, в результате чего вырвавшийся из-под земли фонтан воды подбросил вверх стоявший рядом автомобиль и опрокинул его на соседние машины.

"В настоящее время выясняется точное количество пострадавших автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники страховой компании СОГАЗ", — сообщил представитель энергокомпании, заверив, что все пострадавшие обязательно получат компенсацию за причиненный ущерб.

Гидравлические испытания — обязательная процедура, которую проводят тепловые компании по завершении отопительного сезона. Сети испытываются на прочность, тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя.

Цель гидравлических испытаний — выявить слабые места сетей и устранить их за лето, чтобы в зимнее время было как можно меньше инцидентов. Такой опыт применяется сегодня почти во всех странах, где есть централизованное теплоснабжение.

"Теплосети Санкт-Петербурга" эксплуатируют на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом теплоэнергии. Основные акционеры: ПАО "ТГК-1" (74,9%), ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" (25%).