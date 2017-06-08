Педагог-психолог из Тюмени победила во всероссийском конкурсе

ТЮМЕНЬ, 8 июн — РИА Новости. Сотрудница тюменского детского сада Самал Садубова стала победителем всероссийского конкурса "Педагогический дебют — 2017" в номинации "Педагог-психолог". В пятерку финалистов этой же номинации вошла ее коллега также из Тюмени Ксения Уляшева, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На конкурсе тюменки представили собственные идеи и инновации тюменской системы дошкольного образования. Всего Тюменскую область представляли 62 педагога, 6 из них стали лауреатами в различных номинациях", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году для участия в конкурсе подали заявки более 750 молодых педагогов из 67 регионов страны.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в регионе реконструируются старые и строятся новые корпуса дошкольных учреждений, внедряются современные технологии и передовые методики.

"Дошкольное образование — это первая и очень важная ступень системы обучения и воспитания. Искренняя любовь к детям, доброжелательное и заботливое отношение к ним всегда отличали тюменских воспитателей", — сказал глава области.

Другие новости региона читайте здесь