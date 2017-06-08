В ОП рассказали об эффективном способе борьбы с "группами смерти"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В борьбе с "группами смерти" Минобрнауки РФ в первую очередь следует обеспечить подготовку педагогических кадров, научить их видеть соответствующие сигналы в поведении детей, чтобы предотвращать трагедии, заявил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев.

Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила о том, что задача ведомства в борьбе с "группами смерти" — стать антимодератором опасной информации. По ее мнению, для решения проблемы необходимо предложить ученикам что-то взамен, заполнить их пространство активной деятельностью со сменой занятий.

"Я считаю, что сейчас самая главная задача министерства образования — готовить кадры будущих преподавателей дошкольных, школьных, а также преподавателей вузов, людей, которые будут иметь специфику и опыт работы с различными вот такими проявлениями", — сказал Сычев агентству, комментируя заявление Васильевой.

Общественник пояснил, что дети достаточно много времени проводят в образовательных учреждениях и, соответственно, преподаватели могут заметить определенные сигналы, какие-то изменения в настроении, в поведении, в психике.

"Потому что, как правило, если разобрать вот эти ситуации (с жертвами "групп смерти" — ред.), многие вещи можно было выявить и на ранней стадии, когда и друзья детей говорили, что изменилось поведение", — пояснил член ОП.

Сычев также отметил, что ведомство, по его мнению, должно совместно с Росмолодежью и другими молодежными организациями "выработать определенные механизмы вовлечения детей" в альтернативные активности.