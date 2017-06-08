В ОП рассказали об эффективном способе борьбы с "группами смерти"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В борьбе с "группами смерти" Минобрнауки РФ в первую очередь следует обеспечить подготовку педагогических кадров, научить их видеть соответствующие сигналы в поведении детей, чтобы предотвращать трагедии, заявил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев.
"Я считаю, что сейчас самая главная задача министерства образования — готовить кадры будущих преподавателей дошкольных, школьных, а также преподавателей вузов, людей, которые будут иметь специфику и опыт работы с различными вот такими проявлениями", — сказал Сычев агентству, комментируя заявление Васильевой.
"Потому что, как правило, если разобрать вот эти ситуации (с жертвами "групп смерти" — ред.), многие вещи можно было выявить и на ранней стадии, когда и друзья детей говорили, что изменилось поведение", — пояснил член ОП.
Сычев также отметил, что ведомство, по его мнению, должно совместно с Росмолодежью и другими молодежными организациями "выработать определенные механизмы вовлечения детей" в альтернативные активности.