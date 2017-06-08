Путин рассказал, что лежит в основе развития социальной сферы

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Второго Форума социальных инноваций регионов, отметив, что синергия государства, некоммерческих организаций, бизнеса и активных граждан является основой успешного развития социальной сферы, сообщается на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия Второго форума социальных инноваций регионов и поздравляю с Днем социального работника. Отрадно, что ваш форум состоялся как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга проблем, связанных с формированием социальной политики государства, модернизацией социальной инфраструктуры в различных субъектах РФ, демонстрацией лучшего регионального опыта и практик", — говорится в тексте приветствия.

Президент отметил, что приоритетное внимание в повестке мероприятия отводится вопросам совершенствования законодательства и правового регулирования государственно-частного партнерства.

Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий будут предложены эффективные модели, снимающие барьеры в социальной работе для волонтерских, добровольческих и благотворительных фондов, социально ориентированных НКО.

"Синергия государства, НКО, бизнес-структур и активных граждан на этом важнейшем направлении – основа успешного развития социальной сферы, а значит, повышения качества жизни людей. Уверен, что встреча пройдет в конструктивном ключе", — подчеркнул президент.