Ведущие урбанисты мира назвали интернет "базовой ценностью" города

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ведущие урбанисты мира призвали все страны и города признать высокоскоростной доступ в глобальную сеть одной из "базовых ценностей" современных городских поселений и агломераций, критически важной для их существования и развития. Текст воззвания был озвучен на "Форуме интеллектуального сообщества" в Нью-Йорке и опубликован на сайте организации.

"Современный мир, с каждым днем становящийся все более "цифровым", требует создания и наличия очень качественных сетей для передачи данных. Они являются критической частью инфраструктуры любого государства. И одна из главных задач всех муниципалитетов – обеспечить граждан дешевым и надежным доступом к широкополосным сетям", — заявила Суви Линден (Suvi Linden), одна из участниц форума и глава комиссии ООН по развитию интернета.

На этой неделе в Нью-Йорке проходит международный форум ICF, в рамках которого ведущие урбанисты и эксперты в области городского развития встречаются и обсуждают главные проблемы, мешающие эволюции городов, и рассказывают о том, какими они видят их в будущем. Кроме того, эксперты ICF каждый год определяют семерку городов, больше всего продвинувшихся за последние 12 месяцев в сторону "экономики знаний", и в этом году в этот список попала Москва.

Одной из главных угроз для развития городов на современном этапе их существования, как заключили участники форума, являются проблемы с доступом в глобальную сеть. В многих регионах мира и в отдельных мегаполисах и небольших поселениях, как отмечают урбанисты, сегодня господствуют провайдеры-монополисты или олигополисты, заботящиеся только об получении прибыли и всеми силами ограничивающие развитие сетей на подконтрольных им территориях.

Глобальная сеть, в свою очередь, играет критическую роль в работе современной городской инфраструктуры и формирующегося рынка "интернета вещей", и поэтому подобные меркантильные подходы со стороны провайдеров только мешают, а не способствуют развитию городов.

По этой причине урбанисты призывают власти стран и отдельных городов объявить интернет "базовой ценностью", доступ к которой должен гарантироваться и обеспечиваться государством. Как подчеркивают эксперты, это не означает, что государство или муниципалитеты должны взять городские сети под свой контроль и управлять ими напрямую.

Для решения этой проблемы, по их словам, достаточно создать прозрачные и открытые правила игры на рынке интернет-услуг, которые бы исключали возможность появления монополий и не мешали проникновению новых провайдеров во все районы городов.