Советник Путина не видит смысла в присяге при принятии гражданства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Советник президента РФ Вениамин Яковлев заявил, что не видит смысла в присяге при принятии гражданства.

Он рассказал об этом в четверг на пресс-конференции Европейско-Азиатского правового конгресса, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

"Безответственные люди вам принесут любую присягу, но цена ее будет ничтожна", — сказал Яковлев журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал мнение о необходимости внесения поправок в законодательство о возможности лишать гражданства осужденных за терроризм. Кроме того, он предложил подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.