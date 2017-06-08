На Якиманской набережной открыли прогулочную зону

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В районе Якиманской набережной открылась прогулочная зона для пешеходов. Ее благоустройство выполняется по программе "Моя улица", основные работы почти полностью закончены, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Уже сейчас горожанам доступно единое прогулочное пространство, которое образуют Якиманская и пешеходная Крымская набережные.

Кроме того, продолжается благоустройство 1-го, 3-го и 4-го Голутвинских переулков. Основные работы на всех участках планируется завершить к 20 августа.

Автомобилисты могут объехать прогулочную зону по 1-му Голутвинскому переулку и улице Большая Якиманка.

В рамках прошраммы "Моя улица" в этом году благоустроят всю Якиманскую набережную. На участке от Патриаршего моста до Большой Полянки сохранится автомобильное движение, при этом расширятся тротуары за счет оптимизации ширины полос. Вдоль воды появятся смотровые площадки, лавочки и деревья.