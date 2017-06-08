МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Из-за концерта в честь Дня России улица Ильинка в Москве станет пешеходной 11 и 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в четверг.

"Одиннадцатого июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 08:00 до 23:00 перекроют улицу Ильинку от Биржевой до Красной площади. Это связано с проведением концерта, посвященного Дню России, сообщили в столичном транспортном комплексе", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для проведения инженерных и строительных работ ограничено движение по Рязанскому проспекту, Устьинской и Подгорской набережным, а также по Лубянскому проезду и по 1-й Прядильной улице.

Кроме того, из-за работ на инженерных сетях круглосуточно ограничено движение по одной полосе по Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной до 30 июня, до 28 августа — по 1-й Прядильной улице от дома девять до дома 14.

Круглосуточное ограничение движения по двум полосам введено: по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковом переулком до дома 9, строения два по Лубянскому проезду до пятого июля и по Рязанскому проспекту в районе дома два до 31 января 2018-го.

Уточняется, что это связано со строительством объектов метрополитена.