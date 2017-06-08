Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Теплая и преимущественно солнечная погода ожидается в четверг в столичном регионе, к вечеру местами возможны кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня столичный регион будет находиться в передней части циклона, переменная облачность. Ближе к вечеру преимущественно на западе местами пройдут небольшие дожди", — отметил специалист центра.

В столице — 21-23 градуса тепла, по области – 19-24 градуса, северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду.