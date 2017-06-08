Садовничий прокомментировал рейтинг лучших вузов QS

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Университеты должны стремиться не оказаться в том или ином рейтинге, а улучшать работу по всем направлениями, заявил РИА Новости ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, комментируя результаты мирового рейтинга вузов Quacquarelli Symonds (QS).

МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира, свидетельствуют данные ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

"Рейтинги – это не есть тот предмет, ради которого надо "все класть на стол" и только бороться за свое место. Я считаю, что главное – хорошо работать университету и улучшать работу по всем направлениям", — сказал Садовничий РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как другим университетам России попасть в международный рейтинг QS.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова сравнил рейтинги с зеркалом, которое позволяет посмотреть "что делается вокруг", и "на себя, и, безусловно, учесть то и или иное". "Рейтинги разные, надо везде иметь головку самому, то есть не следовать и не копировать", — заключил он.

Российские университеты в целом достигли заметного прогресса в рейтинге QS – 14 из 24 оцениваемых в рейтинге вузов РФ продвинулись на более высокие строчки. МГУ продолжает занимать самую высокую позицию среди российских вузов, расположившись в новом рейтинге на 95 месте.