В Сочи в ближайшие часы ожидается сильный дождь

СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Сильный дождь ожидается в Сочи в ближайшие часы, есть риск схода селевых потоков, сообщает в ночь на четверг администрация города.

"В Сочи в ближайшие одного-трех часов с сохранением до утра 8 июня 2017 года на территории города ожидается местами сильный дождь. Существует риск схода селевых потоков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями, бригады коммунального хозяйства и спасательные службы города приведены в режим повышенной готовности. Также власти рекомендуют жителям и гостям курорта воздерживаться от выходов в горы и в поймы рек в этот период.