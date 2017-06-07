ФСИН наказывает сотрудников за выключение видеокамер в спорных ситуациях

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отключение видеорегистраторов сотрудников колоний в момент возникновения спорных ситуаций является основанием для служебной проверки, сообщил заместитель начальника управления режима и надзора ФСИН России Александр Дергачев.

По его словам, вести видеозапись происходящего в местах лишения свободы 24 часа в сутки технически невозможно, поэтому во ФСИН разработан регламент, какие мероприятия должны записываться в обязательном порядке.

"Отключение видеорегистраторов в момент, когда запись должна вестись в обязательном порядке, является поводом для проверки. В случае выявленного нарушения – сотрудникам грозит наказание", — сказал он в Общественной палате на круглом столе по теме соблюдения прав граждан в колониях.