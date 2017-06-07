Ямал и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере образования и науки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки, сообщает правительство ЯНАО.

"Документ направлен на развитие взаимодействия Ямала и РАНХиГС в сфере образования, науки, инновационного менеджмента, научно-образовательных программ и реализацию совместных инициатив. Соглашение предусматривает комплексное экспертное сопровождение стратегических и программных документов, оценку инвестиционного потенциала автономного округа, мониторинг социально-экономических процессов, совершенствование системы управления эффективностью органов государственной власти", — говорится в сообщении.

Развитию проектного управления, новых подходов в кадровой работе, внедрению автоматизированных инструментов в деятельности посвящён целый блок направлений сотрудничества, уточняют власти.

Ответственные лица правительства Ямала и академии также намерены проводить научно-исследовательские работы прикладного характера по актуальным вопросам, в том числе в сфере экономической политики, предпринимательства, взаимодействия муниципальных образований автономного округа. Документ носит некоммерческий характер и направлен на обмен опытом, реализацию совместных проектов для регионального развития.

"Как бы ни менялись времена, ваша высшая школа всегда была передовой и являлась знаком качества. На Ямале, как и в России в целом, колоссальный спрос на профессионалов. Мы реализуем высокотехнологичные проекты, не имеющие аналогов в мире, ведём уникальные экологические исследования. Под постоянным контролем — приоритетные проекты, поручения и указы главы государства Владимира Владимировича Путина. Мы формируем запрос на новое мышление, эффективные управленческие решения и ответственные подходы", — приводятся в сообщении слова губернатора Кобылкина.

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