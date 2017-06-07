Ремонт по гарантии: под Волоколамском починят мемориал панфиловцам

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Работы по устранению дефектов на мемориале Героям-панфиловцам будут проведены в рамках гарантийных обязательств, сообщила РИА Новости начальник управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района Наталья Козлова.

Ранее пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщила, что активисты фронта выявили множество вопиющих нарушений, допущенных при благоустройстве Мемориала 28 панфиловцев, расположенного на разъезде Дубосеково Волоколамского района Московской области.

Работы обошлись бюджету более чем в 203 миллиона рублей. Проверка выявила, что освещение на Мемориале работает менее чем на 50%, часть облицовочной плитки растрескалась, бордюрный камень крошится, а местами отсутствует, также присутствует ряд других дефектов.

"После зимнего периода на мемориале Героям-панфиловцам был выявлен ряд замечаний к качеству проведенного в 2016 году благоустройства. В апреле 2017 года администрацией Волоколамского района был составлен перечень замечаний, согласно которому подрядчику были выставлены требования по их устранению в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время на мемориале подрядчиком ведутся работы по устранению дефектов, по окончании которых будет составлен акт устранения недостатков", — сообщила Козлова.

Панфиловцы — военнослужащие 316-й стрелковой дивизии, принявшие активное участие при обороне Москвы от сил вермахта осенью 1941 года под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. В октябре на Волоколамском шоссе дивизия смогла временно остановить на 40-километровом фронте наступление превосходящих сил 2-й танковой дивизии вермахта, что имело большое значение для обороны столицы СССР. Именно за это сражение 316-я дивизия получила звание гвардейской.

Наибольшую известность бойцы 316-й стрелковой дивизии получили благодаря журналисту газета "Красная звезда" Александру Кривицкому, написавшему о подвиге 28 героев-панфиловцев в бою у разъезда Дубосеково в ноябре 1941 года. По его версии, все 28 солдат погибли, уничтожив 18 немецких танков.