Ремонт по гарантии: под Волоколамском починят мемориал панфиловцам

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Работы по устранению дефектов на мемориале Героям-панфиловцам будут проведены в рамках гарантийных обязательств, сообщила РИА Новости начальник управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района Наталья Козлова.
Работы обошлись бюджету более чем в 203 миллиона рублей. Проверка выявила, что освещение на Мемориале работает менее чем на 50%, часть облицовочной плитки растрескалась, бордюрный камень крошится, а местами отсутствует, также присутствует ряд других дефектов.
"После зимнего периода на мемориале Героям-панфиловцам был выявлен ряд замечаний к качеству проведенного в 2016 году благоустройства. В апреле 2017 года администрацией Волоколамского района был составлен перечень замечаний, согласно которому подрядчику были выставлены требования по их устранению в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время на мемориале подрядчиком ведутся работы по устранению дефектов, по окончании которых будет составлен акт устранения недостатков", — сообщила Козлова.
Наибольшую известность бойцы 316-й стрелковой дивизии получили благодаря журналисту газета "Красная звезда" Александру Кривицкому, написавшему о подвиге 28 героев-панфиловцев в бою у разъезда Дубосеково в ноябре 1941 года. По его версии, все 28 солдат погибли, уничтожив 18 немецких танков.