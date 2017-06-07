Строительство метро от "Раменок" до "Рассказовки" завершится до конца года

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Работы на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют завершить до конца 2017 года, сообщает mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

На новом участке построят семь станций и электродепо "Солнцево", работы планируется завершить до конца года, рассказал Хуснуллин.

"Поезда на действующем участке линии от "Делового центра" до станции "Раменки" ходят сейчас с шестиминутным интервалом. С запуском пассажирского движения до "Рассказовки" мы должны будем сократить этот интервал. Для этого нам понадобится минимум 44 состава, и без запуска депо "Солнцево" качественная эксплуатация этой линии будет невозможна", — отметил заммэра.

В будущем этот участок будет присоединен к существующей Калининской линии. На пятикилометровом отрезке, который протянется через исторический центр Москвы, откроют три станции: "Волхонку", "Плющиху" и "Дорогомиловскую".