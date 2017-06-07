Глава Рособрнадзора выявил на ЕГЭ списывающего

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проверил работу системы онлайн-наблюдения в день ЕГЭ по литературе и физике и выявил списывающего, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ позволяет обеспечить объективность и прозрачность проведения экзаменов. Эта система зарекомендовала себя как весьма эффективная, не оставляющая нарушителям практически никакого шанса остаться незамеченными. Мы еще раз призываем всех участников ЕГЭ строго следовать правилам итоговой аттестации и рассчитывать на свои знания, а не шпаргалки или чью-то помощь", — приводит пресс-служба слова Кравцова.
Ситуационно-информационный центр Рособрнадзора ведет контроль за ходом ЕГЭ-2017 во время каждого из экзаменов. Мониторинг осуществляют специалисты ведомства и модераторы системы видеонаблюдения, анализирующие нарушения, выявляемые онлайн-наблюдателями.
Видеозаписи из всех аудиторий ЕГЭ передаются в центр обработки оператора системы видеонаблюдения "Ростелеком", где они хранятся не менее трех месяцев с момента окончания экзаменов и могут быть пересмотрены при возникновении спорных вопросов или подозрений в нечестности кого-либо из участников или организаторов ЕГЭ.