Росгвардия опровергла информацию о внеплановых проверках владельцев оружия

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Росгвардия опровергает информацию о массовых внеплановых проверках владельцев оружия, они носят точечный характер, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В сообщении Росгвардии подчеркивается, что приведенные в материалах СМИ комментарии должностными лицами ведомства не предоставлялись.
"Также информируем, что в полномочия Росгвардии не входят функции проверки медицинских учреждений на предмет их деятельности, в частности правомерности выдачи ими справок, необходимых для оформления лицензии на оружие", — добавляется в сообщении.
Вместе с тем, Росгвардия просит сообщать обо всех фактах нарушений законодательства в области оборота оружия в уполномоченные подразделения ведомства для своевременного реагирования.