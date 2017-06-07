Росгвардия опровергла информацию о внеплановых проверках владельцев оружия

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Росгвардия опровергает информацию о массовых внеплановых проверках владельцев оружия, они носят точечный характер, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"В связи с публикацией в некоторых СМИ сообщений о том, что по распоряжению директора Росгвардии генерала армии В. В. Золотова проводятся массовые внеплановые проверки владельцев оружия, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Проверки носят точечный характер и проводятся по информации о конкретных фактах нарушения правил хранения и использования оружия, поступившей от граждан", — говорится в сообщении.

В сообщении Росгвардии подчеркивается, что приведенные в материалах СМИ комментарии должностными лицами ведомства не предоставлялись.

"Также информируем, что в полномочия Росгвардии не входят функции проверки медицинских учреждений на предмет их деятельности, в частности правомерности выдачи ими справок, необходимых для оформления лицензии на оружие", — добавляется в сообщении.

Вместе с тем, Росгвардия просит сообщать обо всех фактах нарушений законодательства в области оборота оружия в уполномоченные подразделения ведомства для своевременного реагирования.