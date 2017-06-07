В Кремле против волюнтаристского ограничения интернета, заявил Песков

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Кремле выступают против волюнтаристского ограничения интернета, но считают необходимым бороться с негативными последствиями использования сети, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил о том, что интернет несет в себе очень много позитивного и, безусловно, не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски ограничивать интернет. Но интернет одновременно с этим несет много зла. Интернет спасает жизни, но одновременно с этим он убивает, в интернете есть пропаганда терроризма, в интернете есть пропаганда различных форм экстремизма, преступность в самых различных областях. И, безусловно, вот с такими проявлениями в интернете нужно бороться", — сказал Песков журналистам.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские власти будут бороться с экстремизмом с новой силой, в том числе, добиваться заключения международного соглашения о противодействии распространению экстремистской информации в интернете.

"Вы сказали, если я не ошибаюсь, про заявления Мэй, — обратился Песков к журналистам. – Это как раз проявление растущего понимания того, что необходимо координировано противодействовать злу, которое есть в интернете".