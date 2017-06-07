В Кремле с нетерпением ждут выхода интервью Путина Стоуну

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кремле с нетерпением ждут выхода интервью президента РФ Владимира Путина Оливеру Стоуну, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Полностью интервью Путина американскому режиссеру будет показано телеканалом Showtime 12-15 июня.

"Нет, не смотрел (президент), но, безусловно, когда он (фильм) выйдет, мы ждем тоже с нетерпением, нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал. Он — человек талантливый, человек очень такой, ну, скажем так, непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно. Мы пока фильма не видели", — сообщил Песков.