В московском метро откроется фотовыставка РГО "Самая красивая страна"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Фотовыставка "Самая красивая страна", организатором которой выступает Русское географическое общество (РГО), откроется в московском метро на станции "Выставочная" 8 июня, сообщили в среду в пресс-службе метрополитена.

Экспозиция представлена снимками победителей и финалистов фотоконкурса "Самая красивая страна", в котором приняли участие около 23 тысяч российских и зарубежных фотографов.

"Перед открытием выставки в Центре профориентации для пассажиров прочтут лекцию о подводной фотографии и фауне Дальнего Востока. Профессиональными секретами поделятся одни из лучших фотографов этого жанра в России: Андрей Нарчук, Сергей Шанин и Андрей Сидоров", — говорится в сообщении.

Фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна" впервые прошел в июне 2015 года. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие этого масштабного проекта — фотографии участников должны быть сделаны только в России.