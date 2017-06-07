Бабайка, цыгане и детдом: в соцсетях вспоминают детские страхи

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В соцсетях набирает оборот акция #меняпугаламама: пользователи делятся методами запугивания, которые в воспитательных целях использовали их родители.

Все началось месяц назад с поста в "Фейсбуке" гештальт-терапевта Ирины Лешковой, где она попросила подписчиков рассказать о детских страхах и их влиянии на поведение во взрослой жизни. Помимо классических "страшилок" о том, что за непослушным ребенком придет милиционер, Бармалей или Баба-яга, в комментариях оказалось много действительно пугающего.

Бабайка

Десятки пользователей вспомнили о загадочном персонаже по имени Бабайка, который утаскивал хулиганов, а то и вовсе их съедал.

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При этом откуда взялся Бабайка, как он выглядел и какого был пола, похоже, не знали ни дети, ни их родители.

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В рассказах фигурируют и другие мифические персонажи неизвестного происхождения, которыми детей пугали не только дома, но и в детском саду.

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Цыгане

Одной из самых распространенных родительских угроз также оказались незнакомцы, ворующие детей. Многие пользователи вспоминают, как их пугали цыганами, которых дети никогда не видели. Все это приводило к паническому ужасу перед любыми чужими людьми.

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Детдом

Самая жестокая, но, к сожалению, распространенная родительская угроза — сдать провинившегося ребенка в детдом. Пользователи, испытавшие на себе эту "страшилку", признаются, что это было одним из самых травматичных переживаний.

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Врачи и увечья

Детей часто пугают уколами и людьми в белых халатах. Некоторые родители идут дальше и придумывают страшные болезни, которые грозят ребенку за плохое поведение.