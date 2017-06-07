ГП проверяет 22 НПО, которые могут включить в список нежелательных

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Генпрокуратура проверяет в РФ 22 иностранные неправительственные организации, которые могут быть включены в список нежелательных, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

"Мы проверили 73 иностранные неправительственные организации. В результате деятельность 10 из них признана нежелательной в РФ, еще по 22 проверочные мероприятия продолжаются", — сказал Чайка на парламентских слушаниях в Совфеде в среду.

В мае 2015 года были определены порядок и последствия признания деятельности иностранных и международных неправительственных организаций нежелательной в России, в том числе по вопросу о запрете создания такими организациями структурных подразделений. В то же время, как отмечают в кабмине, российское законодательство не запрещало создание "нежелательными" организациями российских юридических лиц.

Закон запрещает создание иностранными и международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России, российских юридических лиц либо участие в них.