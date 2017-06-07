Проекты по телемедицине представит "Швабе" на форуме социнноваций регионов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех примет участие в открывающемся в четверг в подмосковном Красногорске втором Форуме социальных инноваций регионов и представит на нем проекты по телемедицине, сообщает пресс-служба холдинга.

Среди этих проектов программно-аппаратный комплекс "Акушерство и неонатология", а также комплекс для автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

"Проекты соответствуют приоритетным направлениям стратегического развития здравоохранения в РФ в части повышения доступности медицинской помощи населению. Это достигается путем внедрения телемедицинских технологий, решений для систем экстренного реагирования при изменении показателей здоровья пациентов групп риска, зафиксированных с помощью индивидуальных электронных устройств. На сегодняшний день комплексы успешно внедрены уже в 9 регионах страны", —сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе пояснили, что высокотехнологичные комплексы предоставляют врачам возможность дистанционно вести электронные карты пациентов, проводить онлайн-консультации, в оперативном режиме принимать решения по тяжелым случаям и осуществлять другие функции. Системы обеспечивают мобильный доступ к данным и исчерпывающую статистику по регионам.

Организаторами форума выступают Совет Федерации, министерство экономического развития РФ, мнистерство труда и социальной защиты РФ, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.