В Тюмени наградили авторов лучших российских педагогических методик

ТЮМЕНЬ, 7 июн — РИА Новости. Победителей конкурса авторских педагогических методик наградили в Тюмени, лучшие работы будут внедряться в других регионах, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Свои разработки на конкурс представили преподаватели профессиональных образовательных организаций Тюменской, Свердловской, Владимирской, Омской, Самарской, Читинской областей, а также республик Марий-Эл, Башкортостан, Саха (Якутия). Диплом первой степени отправился в Торгово-технологический колледж Республики Марий-Эл", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диплом второй степени получила представительница Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, третье место разделили педагоги Заводоуковского агропромышленного техникума и Нижнетагильского торгово-экономического колледжа.

"В Тюменской области апробируются новые методики и подходы. Во многих направлениях регион стал новатором, добился успешных результатов. Работа педагога очень важная и нужная. От того, какие знания, навыки, умения учитель вложит в ученика, во многом зависит будущее человека, а значит, будущее конкретного муниципалитета, региона и страны", — отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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