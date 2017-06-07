Миронов считает, что чиновникам следовало бы давать присягу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поддержал идею приносить присягу при получении гражданства, добавив, что присягу было бы неплохо приносить и парламентариям, вступая в должность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет мнение о необходимости внесения поправок в законодательство о возможности лишать гражданства осужденных за терроризм, также Путин предложил подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.

"Мы считаем, что госчиновники хорошо бы давали присягу, в том числе, депутаты Госдумы и члены Совфеда. Идея правильная", — заявил Миронов журналистам.

По его словам, текст мог бы быть про соблюдение конституции и исполнение федеральных законов, тем самым, "если он нарушит присягу, это будет являться основанием лишения его гражданства".