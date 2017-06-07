Роспотребнадзор дал рекомендации родителям, отправляющим детей на отдых

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для родителей, которые отправляют своих детей на отдых в летние лагеря, сообщается на сайте ведомства.
"Несколько правил стоит запомнить и родителям, которые, навещая ребёнка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Эксперты Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рекомендуют не привозить своим детям лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере в соответствии с режимом щадящего питания.