Роспотребнадзор дал рекомендации родителям, отправляющим детей на отдых

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для родителей, которые отправляют своих детей на отдых в летние лагеря, сообщается на сайте ведомства.

Родителям рекомендуют заранее составить список вещей, которые ребенок берет в лагерь, при этом нужно рассчитать одежду на всю смену. Не рекомендуется давать детям в лагерь дорогостоящую технику. Родители должны заранее напомнить ребенку о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета. Стоит умеренно использовать духи и средство от насекомых, так как их высокая концентрация может спровоцировать аллергическую реакцию у детей.

"Несколько правил стоит запомнить и родителям, которые, навещая ребёнка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Эксперты Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рекомендуют не привозить своим детям лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере в соответствии с режимом щадящего питания.