Зюганов высказался за присягу при вступлении в гражданство

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддерживает предложение о произнесении присяги при вступлении в гражданство.

Президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил депутатам подумать над тем, чтобы при вступлении в гражданство России произносилась присяга.

"На мой взгляд, это вполне естественно, нормально… Ты приехал, ты должен знать, куда ты приехал, ты обязан строго соблюдать законы и конституцию, ты должен почитать все лучшее, что есть в этой державе. И должен понимать, что ты становишься членом многонациональной семьи, где 190 народов и народностей, где все мировые религии и конфессии, где русский язык является языком межнационального общения и без глубокого знания его невозможно вжиться в такую среду. Так что, мне кажется, очевидно содержание этой клятвы", — сказал Зюганов журналистам.

Во вторник глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что депутаты Госдумы подготовят текст присяги для получающих гражданство РФ ко второму чтению законопроекта об отмене решений о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм.