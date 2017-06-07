В единой справочной мэрии Москвы появился оператор-робот

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В единой справочной службе столичной мэрии заработал виртуальный оператор, который умеет распознавать человеческую речь и вести диалог, сообщает mos.ru

Пока он отвечает только на вопросы о плановом отключении горячей воды и режиме работы центров госуслуг. По другим вопросам робот переключает абонента на оператора.

В дальнейшем планируется расширить функционал виртуального оператора. По информации портала, он будет отвечать на вопросы о готовности документов, оформленных в центре госуслуг, а также на большой объем вопросов справочного характера.

Пока робот работает в пилотном режиме и обслуживает пять процентов трафика. Он "работает" круглосуточно и без выходных.

Виртуальный оператор оснащен системой распознавания голоса и понимает не только отдельные слова, но и сложные предложения. Кроме того, он анализирует ударение и интонацию в словах позвонивших, тем самым совершенствуя свое произношение.