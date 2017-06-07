Более 1,7 тысяч жителей Камчатки не смогут выехать за границу из-за долгов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн – РИА Новости. Более 1,7 тысячи жителей Камчатки не смогут выехать в сезон отпусков за границу из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за свет и тепло, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго".

"1733 постановления об ограничении выезда приняты краевой службой судебных приставов в отношении должников за ЖКХ. Суммарная задолженность этих граждан перед энергетиками и другими кредиторами составила 141,9 миллиона рублей. Индивидуальные суммы долгов варьируются от 10 до 100 и более тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 900 должников стали "невыездными" еще в 2016 году. За пять месяцев текущего года вынесено еще 931 постановление. За это время 98 камчатцев погасили долги.

"Каждому из неплательщиков ограничен выезд за пределы Российской Федерации сроком на шесть месяцев, но в случае необходимости по истечении полугода судебный пристав-исполнитель будет вправе вновь ограничить выезд, если долг не будет оплачен. Так что граждане, в отношении которых вынесен запрет на право выезда за границу, рискуют провести летние отпуска совсем не так, как они планировали", — рассказала представитель пресс-службы энергокомпании.

Она напомнила, что средства, получаемые компанией от потребителей, являются основным источником ее финансирования. Если потребители не платят за свет, энергетики вынуждены сокращать объемы ремонтов и программ модернизации оборудования. Это, в свою очередь, может привести к снижению надежности энергоснабжения и рискам аварийных отключений электроэнергии, в том числе и социально значимых объектов.