Слушания по реновации в Госдуме: за права москвичей и против мошенников

МОСКВА, 6 июн — РИА Недвижимость. Прошедшие во вторник в Госдуме парламентские слушания по законопроекту о реновации жилого фонда в Москве показали, что одну часть жителей домов, чьи дома могут попасть в программу, волнуют детали предстоящего переселения, а вторую беспокоит то, не будут ли нарушены их права.

Мэр Москвы Сергей Собянин подробно ответил на вопросы москвичей, пообещав, что качество их жизни только улучшится, а спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что планируется создать рабочую группу, в которую войдут и критики программы. Подводя итоги слушаний, Володин отметил, что перед принятием законопроекта во втором чтении необходимо изучить вопрос критериев очередности включения в нее домов, и одним из таких критериев может стать степень износа.

А вас я попрошу остаться



На слушаниях присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин, а также около 300 москвичей. Как отметил модерирующий мероприятие спикер Госдумы Вячеслав Володин, среди них были как сторонники, так и противники реновации.

Москвичи могли задавать представителям власти напрямую волнующие их вопросы, причем некоторые выступления были довольно эмоциональными.

Например, некоторых интересовала судьба коммуналок и общежитий, находящихся в плачевном состоянии. Собянин ответил, что принято решение также рассматривать их на предмет включения в программу. "Сегодня, насколько мне известно, больше 200 таких домов уже приняли решение о включении в программу", — сказал мэр, подчеркнув, что гарантирует расселение коммуналок и общежитий.

Также Собянин пообещал, что участники программы получат более комфортную среду для проживания. В частности, обратил он внимание, зеленые насаждения не только будут сохранены, но их станет больше. "Новые районы будут проектироваться таким образом, чтобы площадь зеленых насаждений не уменьшилась", — пообещал мэр, добавив, что ежегодно в городе создаются около 50 новых парков, и эта работа будет усилена.

Кроме того, прозвучало предложение о контроле жителей над строительством новых домов. "Хорошее предложение. Мы так и сделаем. Сделаем общественный комитет наблюдения за строительством домов, качеством домов, сделаем наблюдательный совет у самого фонда реновации, чтобы туда вошли представители общественных организаций, жители", — ответил Собянин.

Тех, кто высказывал критические замечания, Володин попросил задержаться после окончания слушаний. По его словам, в дальнейшем предполагается создать рабочую группу, в которой эти люди смогут принять участие.

Володин в ходе мероприятия также высказал мнение, что необходимо выработать критерии очередности включения домов в программу реновации. Причем важным моментом в этом отношении должна быть степень износа дома. "Было бы правильно, и мы эту тему будем обсуждать до принятия во втором чтении (законопроекта о реновации), поизучать вопрос критериев очередности, потому что те вопросы, которые здесь задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и реализация этого проекта должны быть увязаны", — сказал Володин.

Боритесь и требуйте



В ходе слушаний Собянин обратился к жителям пятиэтажек с призывом бороться за свои права при реализации программы реновации, чтобы помочь реализовать её как можно быстрее и эффективнее.

"Я прошу, после принятия закона вы активно, так же как сегодня мы обсуждаем, боритесь за свои права, требуйте, настаивайте, чтобы эта программа была реализована быстрее и эффективнее. Это будет огромная помощь", — призвал градоначальник.

В свою очередь глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в своем выступлении призвала москвичей, чьи дома войдут в программу, ставить землю под своими домами на кадастровый учет.

"Мы ввели не только так называемую равнозначность (предоставляемого жилья), но мы говорим о том, что человеку может быть выплачено и равноценное возмещение, в которое входит не только предусмотренная Жилищным кодексом рыночная стоимость (квартиры), но туда входит также доля в праве на общее имущество (в том числе и земельный участок). Ставьте (землю) на кадастровый учет или, по крайней мере, письменно заявляйте о своем желании встать на кадастровый учет ", — подчеркнула она.

Листочкам не верить



Некоторые из приглашенных пожаловались, что их вводят в заблуждение провокаторы и даже откровенные мошенники. Так, одна из жительниц посетовала, что в интернете появились объявления о продаже квартир в новом доме по ее адресу.

Володин признал, что сейчас жуликов будет появляться все больше, и призвал сообщать обо всех случаях мошенничеств в связи с программой реновации. Он добавил, что законодательные нормы для борьбы с такими мошенниками есть.

В свою очередь Собянин призвал москвичей не поддаваться на провокации, заметив, что есть случаи распространения порочащих реновацию листовок. "Не обращайте внимание на всякую дурь, которую пишут в этих листочках", — сказал он.

Спуститься с небес



Собянин рассказал, что по предварительному перечню включенных в программу реновации домов проголосовали уже 57% собственников, и порядка 88% из них – положительно. Мэр напомнил, что решение о включении или невключении того или иного дома в программу принимается двумя третями собственников.

В свою очередь Козак отметил, что сегодня возникает масса дискуссий по поводу вопроса индивидуального права собственности, которое может быть ограничено большинством других собственников.

"В многоквартирных домах — давайте опустимся на землю — все решения по управлению, в том числе ограничивающие права собственников квартир, принимаются большинством голосов. И мы от этого никуда не уйдем. В противном случае мы можем парализовать всё. Все решения по действующему Жилищному кодексу принимаются большинством голосов", — прокомментировал это вице-премьер.

Новое лучше старого



В целом Собянин заверил присутствовавших, что новая программа будет лучше предыдущего этапа сноса и расселения пятиэтажек.

По его словам, в первой программе не было никаких преференций для граждан, никто не интересовался их мнением, не было голосования. "Никаких двух третей не было вообще, просто приняли список домов и сказали, всё, все остальные свободны. Тем более, не было никаких вариантов выхода из программы", — сказал мэр.

Не было и гарантий переселения в тот же район, отметил он.

Собянин подчеркнул, что новая программа "отвечает на современные требования и вызовы и защищает людей".

Белки и соловьи



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание, что людям важна их привычная зона комфорта и им не всегда хочется расставаться с привычными вещами.

"Вот здесь говорили про соловьев, которые поют под окнами. У нас вот в Кузьминках тоже белки бегают, и надо сделать так, чтобы они продолжали бегать, но чтобы вокруг новых домов, а не вокруг домов, которые готовы рухнуть", — заявил он.

При этом Толстой провел аналогию между переселением и покупкой нового автомобиля. "Любой человек, который собирается купить новую машину, думает о ней, а не о старой", — сказал он. Жителей нужно больше информировать о том, какими будут их новые дома, и тогда многие вопросы будут сняты, резюмировал депутат.