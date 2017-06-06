Руденя: средства на модернизацию в 2017 году получат 22 тверские школы

ТВЕРЬ 6 июн — РИА Новости. Более 55,6 миллиона рублей из бюджета Тверской области направлено муниципалитетам на укрепление материально-технической базы школ; из местных бюджетов на эти цели в 2017 году будет выделено еще 15,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Субсидии на модернизацию школьных зданий были распределены на заседании регионального правительства, которое провел во вторник губернатор региона Игорь Руденя.

"Повестку дня открывает вопрос, посвященный созданию в школах области более комфортных условий для получения качественного образования и развития детей. Такое решение было принято по результатам поездок в районы, где состояние школьных помещений оставляет желать лучшего. Сегодня мы приступаем к практической реализации проекта", — приводит пресс-служба слова Рудени.

Субсидии распределялись на конкурсной основе на условиях софинансирования. Это позволит провести ремонтные работы в 22 школах городов и районов области. В программе участвуют Ржев, Тверь, Торжок, Андреапольский, Бежецкий, Бологовский, Зубцовский, Кашинский, Кувшиновский, Лихославльский, Оленинский, Селижаровский, Старицкий, Торопецкий районы и ЗАТО Озерный.

Работы будут вестись по трем наиболее востребованным направлениям: ремонт санузлов, спортивных залов, замена оконных блоков. Санитарные комнаты отремонтируют в 8 школах — с использованием современных технологий и экологичных материалов отечественного производства. На замену оконных блоков в 11 школах 10 муниципальных образований выделено 35,5 миллиона рублей, при установке окон будут учитываться требования безопасности, использоваться энергосберегающие технологии. Около 7,7 миллиона рублей пойдет на капитальный ремонт пяти школьных спортзалов.

Всего было проанализировано состояние материально-технической базы 470 школ области. Те, кто не попал в число получателей субсидий, смогут принять участие в следующих этапах проекта, реализация которого рассчитана до 2021 года, отметили в пресс-службе.

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