Кубань присоединилась к акции "Жить, побеждая диабет!"

КРАСНОДАР, 6 июн — РИА Новости. Кубань присоединилась к всероссийской акции "Жить, побеждая диабет!", в рамках которой совместно с призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой представители региона обсудили здоровый образ жизни, профилактику диабета и вовлечение жителей Кубани в занятия спортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"В рамках акции на Кубани были проведены спортивные мастер-классы для больных сахарным диабетом, семинар для специалистов здравоохранения, а также круглый стол "Физическая активность как элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений", — говорится в сообщении.
Совместно с Ириной Слуцкой представители региональных профильных министерств, медицинской и спортивной общественности обсудили вопросы, касающиеся здорового образа жизни, профилактики диабета и вовлечения жителей Кубани в занятия физкультурой и спортом.
Акция "Жить, побеждая диабет" проводится в России более двух лет.