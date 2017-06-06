Кубань присоединилась к акции "Жить, побеждая диабет!"

КРАСНОДАР, 6 июн — РИА Новости. Кубань присоединилась к всероссийской акции "Жить, побеждая диабет!", в рамках которой совместно с призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой представители региона обсудили здоровый образ жизни, профилактику диабета и вовлечение жителей Кубани в занятия спортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В рамках акции на Кубани были проведены спортивные мастер-классы для больных сахарным диабетом, семинар для специалистов здравоохранения, а также круглый стол "Физическая активность как элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений", — говорится в сообщении.

Совместно с Ириной Слуцкой представители региональных профильных министерств, медицинской и спортивной общественности обсудили вопросы, касающиеся здорового образа жизни, профилактики диабета и вовлечения жителей Кубани в занятия физкультурой и спортом.

Как отметили в ведомстве, по результатам работы подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности министерства физкультуры и спорта Краснодарского края, министерства здравоохранения Краснодарского края и Добровольного физкультурного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта.

Акция "Жить, побеждая диабет" проводится в России более двух лет.

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